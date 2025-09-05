Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В июле 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 15,8% относительно показателя июля 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 16,8%, импорт – на 20,6%. В каботаже было перевалено на 66,8% больше, чем годом ранее. Транзит составил снизился на 1,2%.

В июле 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,1%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 39,8% приходилось на зерно. Доля нефти в июле 2025 года соответствовала 23,1%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 16,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте грузов в контейнерах, перевалка которых выросла на 61,1%. Тарно-штучных грузов было обработано на 43,9% больше, чем в июле 2024 года. Оборот черных металлов вырос на 46,4%.

Наиболее значительно, на 63% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот прочих насыпных грузов уменьшился на 58,3%, пищевого налива – на 41,9%.

В июле 2025 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 51,2%, Астрахань обработала 44,8%, на Оля приходилось 4%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi