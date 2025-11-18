Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Грузия в январе-мае 2022
18.11.2025

Товарооборот Россия – Грузия в январе-сентябре 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.04.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях
    Снизился на 9,9%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    30.05.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2025
    Цены на топливо незначительно снижаются
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    24.04.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Экспорт вырос на 2,9%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    02.10.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 40 неделя, 2025
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    26.08.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 11,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    11.08.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка пищевого налива
    Экспорт сократился на 75,7%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    Госрегулирование Показать всё
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •