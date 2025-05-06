Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обновлен сервис FREIGHTMarket
06.05.2025

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков.

    Загружены дополнительные данные ставок линий (Green Sea, Vostok Logistic, SFT, MSC) со сроком валидности – май 2025 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.03.2025
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 5,9%
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    11.03.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2025 году
    Снизился на 20,5%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    20.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2025
    Ставки в Каспийском регионе понизились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    26.03.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 8 стран Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    22.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 3
     В целом, прогноз на год неутешительный: ставки продолжат расти, за исключением, возможно, летнего сезона.
    2025КонтейнерыПрогнозыЦены
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •