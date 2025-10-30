Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%

В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 30,9% относительно показателя сентября 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (95,3%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 10,1%. Импорт сократился на 60,1%, экспорт – на 99,6%.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 3,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 19,2% меньше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 5,4% приходилось на рефконтейнеры, 94,6% – на сухие.

94,2% груженых контейнеров прошли в каботаже, 5,7% – в импорте, 0,1% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 57,3%.

В сентябре 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 27,1%, на Мурманск приходилось 22%, через Архангельск прошло 21,6%.

