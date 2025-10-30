Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
30.10.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%

    • В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 30,9% относительно показателя сентября 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (95,3%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 10,1%. Импорт сократился на 60,1%, экспорт – на 99,6%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 3,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 19,2% меньше, чем в сентябре 2024 года. Из общего объема груженых 5,4% приходилось на рефконтейнеры, 94,6% – на сухие.

    94,2% груженых контейнеров прошли в каботаже, 5,7% – в импорте, 0,1% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 57,3%.

    В сентябре 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 27,1%, на Мурманск приходилось 22%, через Архангельск прошло 21,6%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.04.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-феврале 2025
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    15.10.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-августе 2025 года
    Увеличился на 4,3%
    Только для подписчиков
    2025ГрузияТоварооборот
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    15.04.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    23.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2025
    Цены существенно увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    28.10.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    Импорт сократился на 29,4%.
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    27.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025
    27.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 43, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •