Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт по жд черных металлов, 9 месяцев 2025
28.10.2025

Экспорт по жд черных металлов, 9 месяцев 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-сентябре 2025 года выросли на 15,9%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за 9 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 18,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них более 2 млн тонн было перевезено в контейнерах (64,8 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

    БОльшая часть (13,1 млн тонн, +15,6%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 8,4 млн тонн (+16,2%), Северо-Запада – 3 млн тонн (+18,8%), Дальнего Востока – 1,6 млн тонн (+4,4%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 5,5 млн тонн (+15,9%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (6,3 млн тонн, +14%),
    • Челябинская область (2,7 млн, +47,2%),
    • Свердловская область (2,1 млн тонн, +35,8%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.08.2025
    РЖД внедряют инновационные цистерны
    Для перевозки нефтяных грузов
    ИнновацииПодвижной составРЖДЦистерны
    0
    20.06.2025
    Грузооборот российских портов в мае 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 3,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.05.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, май 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketМайНовороссийск-Александрия
    0
    10.06.2025
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-апреле 2025 года
    Товарооборот снизился на 6,9%.
    Только для подписчиков
    2025СербияТоварооборот
    0
    26.05.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    Ставки на отдельные направления продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    14.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews за 10-14 февраля 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    27.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025
    27.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 43, 2025
    24.10.2025 Куда уходят контейнеры и почему это происходит
    23.10.2025 FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •