Экспорт по жд черных металлов, 9 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-сентябре 2025 года выросли на 15,9%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

Всего за 9 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 18,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них более 2 млн тонн было перевезено в контейнерах (64,8 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

БОльшая часть (13,1 млн тонн, +15,6%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 8,4 млн тонн (+16,2%), Северо-Запада – 3 млн тонн (+18,8%), Дальнего Востока – 1,6 млн тонн (+4,4%).

Через погранпереходы на экспорт отправлено 5,5 млн тонн (+15,9%).

Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

Липецкая область (6,3 млн тонн, +14%),

Челябинская область (2,7 млн, +47,2%),

Свердловская область (2,1 млн тонн, +35,8%).

Фото: РЖД