Растет экспорт обработанной древесины с Урала
17.11.2025

Перевозки зерна по жд, октябрь 2025

    • В октябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 3,6 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 22,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    На экспорт было погружено 2,7 млн тонн зерна нового урожая (+26,2%), в том числе 1,9 млн тонн (+25,1%) – в направлении портов. Наибольший объём зерна (1,6 млн тонн, +21,2%) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 300 тыс. тонн (рост в 1,9 раза).

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено 867 тыс. тонн (+13%).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в октябре стали:

    • Ставропольский край (258 тыс. тонн, -0,9%),
    • Липецкая область (257 тыс. тонн, +12,8%),
    • Алтайский край (235 тыс. тонн, рост в 2 раза).

    Фото: РЖД


  •  




