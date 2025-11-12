Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву

РЖД и Почта России запустили грузовой экспресс из Китая, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Первый международный контейнерный сервис «Грузовой экспресс» начал курсировать по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Москва.

Новый поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления и электронной коммерции. Срок доставки из Китая до подмосковного ТЛЦ «Белый Раст» – 12 дней.

Проект реализован совместно с китайскими компаниями «Железнодорожная корпорация «Северо-Восточная Азия» и «Северный путь». Оператором вагонов на маршруте выступает «Евросиб СПБ-ТС». Оператор сервиса – «Почтовая логистическая компания», дочернее общество Почты России.

В ближайшей перспективе планируется дополнить сервис опцией выгрузки контейнеров в городах по маршруту следования поезда.

Ранее, в 2023 году, РЖД и Почта России запустили регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах по маршруту Хуньчунь – Уссурийск. По скорости и стоимости доставки они стали альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам.

В 2024 году был запущен сервис «Почтовый экспресс» по ускоренной доставке сборных грузов по маршруту Уссурийск – Москва и обратно.

Фото: РЖД