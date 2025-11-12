Информационно-аналитическое агентство
Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
12.11.2025

Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву

    • РЖД и Почта России запустили грузовой экспресс из Китая, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Первый международный контейнерный сервис «Грузовой экспресс» начал курсировать по маршруту Хуньчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – Москва.

    Новый поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления и электронной коммерции. Срок доставки из Китая до подмосковного ТЛЦ «Белый Раст» – 12 дней.

    Проект реализован совместно с китайскими компаниями «Железнодорожная корпорация «Северо-Восточная Азия» и «Северный путь». Оператором вагонов на маршруте выступает «Евросиб СПБ-ТС». Оператор сервиса – «Почтовая логистическая компания», дочернее общество Почты России.

    В ближайшей перспективе планируется дополнить сервис опцией выгрузки контейнеров в городах по маршруту следования поезда.

    Ранее, в 2023 году, РЖД и Почта России запустили регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах по маршруту Хуньчунь – Уссурийск. По скорости и стоимости доставки они стали альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам.

    В 2024 году был запущен сервис «Почтовый экспресс» по ускоренной доставке сборных грузов по маршруту Уссурийск – Москва и обратно.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    26.06.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 5 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 5 месяцев 2025 года выросли на 32,7%.
    2025РЖДУдобрения
    0
    30.05.2025
    Нинбо-Чжоушань объединяется с тремя узловыми портами Европы
    Для сотрудничества в области низкоуглеродного судоходства
    КитайНинбо-ЧжоушаньЭкология
    0
    24.10.2025
    Куда уходят контейнеры и почему это происходит
    InfraNews о рынке железнодорожных контейнерных перевозок
    InfraNewsЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    29.04.2025
    Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда
    За март и I квартал 2025 года
    2025МартРекордРЖД
    0
    08.04.2025
    Контейнерооборот портов Китая в 2024 году
    Вырос на 7%
    Только для подписчиков
    2024КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    22.01.2025
    FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт
    По итогам 2024 года
    FESCO агропродукцияКитайКонтейнерные перевозки
    0


