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Грузооборот российских портов в марте 2025 снизился на 6,1%
24.04.2025

Грузооборот российских портов в марте 2025 снизился на 6,1%

    • Грузооборот всех морских портов России в марте 2025 года снизился на 6,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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    Грузооборот российских портов в марте 2025 снизился на 6,1%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в марте 2025 года приходилось 77,2% всего грузооборота, уменьшился на 6,8%. В каботаже было перевалено на 23,2% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 16,6%. Импорт вырос на 5,1%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 33,4% и 12,6% соответственно. На уголь и кокс приходилось 20,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась на 57,9%. Химических и минеральных удобрений было обработано на 23,7% больше, чем в марте 2024 года. Оборот прочих навалочных грузов вырос на 21,2%.

    На 60,1% снизился грузопоток зерна. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 33,4%, рефгрузов – на 24,9%.

    В марте 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,2%, Балтийский бассейн обработал 29,7%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 27,7%, 10,7% и 0,8% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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