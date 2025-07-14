Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2025

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в июне этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1462 доллара, на 11,6% ниже, чем в июне 2025 года. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1551 доллар (минус 6%).

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Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1225 долларов, на 14,3% ниже уровня ставки в июне 2025 года, в импорте – 1386 долларов (минус 3,3%).

Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) на направлении Новороссийск – Александрия в июне котируется 1551 доллар, за 20-футовый – 1386 долларов.

Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в июле 2025 года находится на уровне 1525 долларов (минус 7,6% к уровню ставки в июне), в импорте – 1577 долларов (минус 6,3%).

На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1250 долларов (минус 15,2%), в импорте – 1427 долларов, на 2,8% ниже, чем месяцем ранее.

Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в июле находится на уровне 1400 долларов, на 15,6% ниже, чем в июне. В обратном направлении ставка составляет 1540 долларов (минус 4,8%).

На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1200 долларов (минус 13,3%), в импорте – 1370 долларов, на 2,7% ниже, чем месяцем ранее.

Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок четырех линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist,Transit и Hub Shipping.

По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в июле предлагает Ametist – 1400 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1150 долларов).

В импорте самые низкие ставки в июне также у Ametist – 1319 долларов за 40-футовый и 1219 долларов за 20-футовый контейнер.

В июне этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 15 заход контейнеровозов, в мае был 21 судозаход.

За последние 11 месяцев (с июля 2024 по июнь 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре 2024 года – 704 TEU, больше всего – в мае этого года, 26,9 тыс. TEU.

Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

экспорт / импорт

20’ / 40’

рефы / сухие

HC / TC / DC

COC / SOC

А также:

Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика

Количество судозаходов по линиям за последний месяц

Вместимость судов на сервисах

Суммарная вместимость линий

Особенности сервиса:

Интерактивный пользовательский интерфейс

Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства

Помесячная динамика ставок

История и сравнение ставок

Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах

География сервисов на карте

Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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