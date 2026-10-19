Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026

«Владивостокский морской торговый порт» с января по сентябрь 2026 года обработал более 674 тысяч TEU, что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила Транспортная группа FESCO.

Основным фактором роста стал импортный грузопоток, объем которого увеличился на 33% относительно девяти месяцев 2025 года. Как и прежде, основу импорта через ВМТП составляют контейнерные отправки из Китая.

Дополнительный вклад в результат внесли высокие показатели летнего периода, в течение которого ежемесячный контейнерооборот ВМТП превышал 80 тысяч TEU. Более того, по итогам августа порт установил новый рекорд перевалки, обработав более 84,5 тысячи TEU.

За 9 месяцев 2026 года из ВМТП отправлено 1 596 контейнерных поездов, что на 26% превышает прошлогодний показатель. Объем перевезенных ими грузов вырос на 38%, составив более 247 тысяч TEU.

«Мы продолжаем наблюдать существенный прирост импорта, связанный с переориентацией внешнеторговых маршрутов на Дальневосточный бассейн. По нашим прогнозам, ситуация на рынке не изменится до конца года», – отметил управляющий директор Владивостокского морского торгового порта Иван Радченко

Фото: FESCO