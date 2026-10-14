Про маркетплейс для речного транспорта

Совет руководителей администраций бассейнов ВВП на своем заседании, прошедшем под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова, обсудил перспективы развития внутренних водных путей и также меры повышения эффективности работы.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем макс-канале, Совет поддержал инициативу Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта по разработке концепции цифровой платформы – маркетплейса для речного транспорта с целью улучшения коммуникации между участниками отрасли – грузовладельцами, грузоперевозчиками и портовиками, а также совершенствованию организации речных перевозок.

Концепцию представил президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Владимир Тимофеев. К ее реализации планируется привлечь специалистов по цифровизации и диспетчеризации всех администраций бассейнов ВВП. Работу возглавит ФКУ «Речводпуть».

Также в настоящее время Ассоциация ведет работу по созданию прототипа цифрового досье судна, которое позволит ускорить и оптимизировать взаимодействие между судовладельцами и представителями РКО.

Дополнительно прорабатывается вопрос по внедрению информационных и инновационных технологий с применением элементов искусственного интеллекта при выполнении работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Фото: Росморречфлот