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Казахстан и Россия запустили первую перевозку по e-CMR
16.10.2026

Казахстан и Россия запустили первую перевозку по e-CMR

    • Казахстан и Россия запустили первую перевозку по e-CMRКазахстан и Россия запустили первую грузовую перевозку с электронной накладной e-CMR, сообщила пресс-служба Минтранс России в своем макс-канале. Событие состоялось в рамках VIII Международного транспортно-логистического бизнес-форума «New Silk Way» в Астане с участием замминистра транспорта Бориса Ташимова.

    Запуск стал результатом почти двухлетней совместной работы в рамках пилота ЕАЭС. Все пять государств Союза согласовали единый формат электронной накладной на основе стандарта ООН, порядок обмена данными между национальными операторами и взаимное признание электронных подписей.

    Следующая задача — перейти от пилота к полноценному применению e-CMR на всем пространстве ЕАЭС, закрепив необходимые положения в праве Союза и национальном законодательстве. Также обсуждается использование электронной накладной в перевозках между Россией и Азербайджаном. Это может стать шагом к расширению системы на Каспийский регион. Казахстан и Россия запустили первую перевозку по e-CMR

    В рамках форума также прошло 11-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов ЕАЭС. Участники обсудили развитие коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг», устранение инфраструктурных ограничений, цифровизацию перевозок, а также транспортную составляющую Декларации «Евразийский экономический путь».

    На встрече глав делегаций Б.Ташимов представил российские подходы к развитию приграничной инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Россия предложила регулярно обмениваться графиками модернизации пунктов пропуска, совместно развивать подходы к ним и продолжить работу по взаимному признанию электронных перевозочных документов. Эти меры сократят простои и повысят конкурентоспособность евразийских транспортных маршрутов.

    Фото: Минтранс России


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