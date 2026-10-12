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Грузопоток через пункты пропуска Северного Кавказа растет
12.10.2026

Грузопоток через пункты пропуска Северного Кавказа растет

    • С августа 2026 года интенсивность движения в МАПП Верхний Ларс увеличивается: как сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале, среднесуточный показатель увеличился с 1 039 до 1 142 грузовых автомобилей.

    Только в сентябре через российско-грузинский участок границы проследовало более 34 тыс. большегрузных автомобилей. Это почти на 5,5 тыс. больше, чем в июле, и на 2 тыс. больше, чем в августе. По сравнению с показателем сентября прошлого года (29 тыс. единиц) рост составил около 17%.

    На российско-азербайджанском направлении в сентябре 2026 года среднесуточная фактическая пропускная способность выросла на 10% по сравнению с августом и составила 840 грузовых транспортных средств. Всего за первый месяц осени российско-азербайджанский участок границы пересекло более 25 тыс. грузовых транспортных средств.

    Для обеспечения пропускной способности в пункте пропуска увеличена численность смен и оптимизировано распределение ресурсов, ситуация находится на постоянном контроле, отметили в ФТС.

    Фото: ФТС


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