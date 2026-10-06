ТРАСКО о первых итогах применения ЭТрН

Готовность российского рынка автоперевозок к обязательному использованию электронной транспортной накладной спустя месяц после вступления требования в силу оценил Александр Шилинчук, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по автомобильным перевозкам.

Как Вы оцениваете готовность российского рынка автоперевозок к обязательной ЭТрН спустя месяц после вступления требования в силу?

Готовность на среднем уровне. Только около 50-60% перевозок доходит до оформления ЭТрН из-за неготовности одной из сторон процесса.

По данным исследования ATI.SU, квалифицированная электронная подпись есть только у 16% перевозчиков? Можно ли считать наличие КЭП адекватным показателем готовности к ЭТрН?

С этой цифрой мы не готовы согласиться. Дело в том, что перевозчики не вносят данные о наличии КЭП на ATI.SU, так как это необязательный реквизит для участников перевозки. По нашим оценкам, подавляющее большинство юридических лиц и ИП получили доступ к ИС ЭПД.

Но, очевидно, что из рынка перевозок по ЭТрН постепенно выпадают автомобили, которые сдаются в аренду физлицами. Они не фигурируют в ЭТрН, существуют только в договоре аренды. Цифровая среда ГИС ЭПД делает отсутствие легального основания для использования чужого автомобиля очевидным и проверяемым, вынуждая декларировать расходы и доходы сторон по таким договорам аренды.

Почему рынок активно готовился непосредственно перед 1 сентября, но после вступления требования в силу темпы перехода резко снизились?

Сложно судить о данных по снижению темпов. Мы, наоборот, видим рост применения электронных документов. Мы также стараемся агитировать наших партнеров к применению ЭПД и ЭЭД даже в международных перевозках, хотя понимаем, что это создает сложности для всех участников процесса.

Насколько ЭТрН способна реально сократить издержки и документооборот перевозчика? Когда инвестиции в переход начинают окупаться?

В перспективе – способна. Отсутствие необходимости пересылать заказчику бумажную ЭТрН сократит не только расходы на документооборот, но и срок получения оплаты. Однако рынок еще не перешел на ЭДО в части финансовых расчетов.

Сейчас говорить о наступлении экономического эффекта для перевозчиков рано: такие масштабные изменения пока приносят больше сложностей, чем пользы. Всем участникам рынка нужно адаптироваться и привыкнуть к новым условиям.

Какие последствия могут возникнуть у перевозчиков, которые к марту 2027 года не успеют перестроить документооборот?

Полагаю, что для тех, кто полностью игнорирует систему ЭПД, последствия наступят раньше марта. Официальные послабления касаются только проверки наличия ЭТрН на дорогах. До 1 марта 2027 года при проверке на дороге отсутствие ЭТрН не влечет штрафа: если вместо электронного документа предъявлена бумажная накладная, инспектор ограничивается устным предупреждением.

Какие именно последствия будут для таких перевозчиков, покажет практика проверок со стороны фискальных органов.

Фото: ТРАСКО

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