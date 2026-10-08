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Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
08.10.2026

Грузопоток через МАПП Забайкальск за 9 месяцев 2026

    • За 9 месяцев 2026 года через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск прошло 2,4 млн тонн грузов – на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале, таможенный контроль прошло 236,3 тыс. грузовиков, что почти на 30% превышает показатели 2025 года (тогда было 181,9 тыс.).

    Ежедневно в пункте пропуска оформляется в среднем 860 фур. Рекордные показатели были зафиксированы в сентябре: 18 и 22 сентября – по 1100 грузовиков, 27 сентября – 1103.

    С декабря 2025 года в МАПП Забайкальск функционирует система электронной очереди, которая позволяет эффективно управлять транспортными потоками и информировать водителей.

    Складские мощности в регионе деятельности поста остаются достаточными для стабильной работы даже в условиях пиковых нагрузок, подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


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