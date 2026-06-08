Импорт фруктов и овощей в Новосибирскую область

Сотрудники крупнейшего в регионе Новосибирского западного таможенного поста проконтролировали импорт 42 первых партий абрикосов, персиков, черешни, нектаринов и сливы этого урожая, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

С начала мая в Новосибирскую область через пост поступило более 510 тонн таких фруктов. В основном косточковые ввозятся из Китая, Узбекистана, Турции и Таджикистана. Больше всего поступило нектаринов – 237 тонн.

Ежедневно на пост прибывает более 30 фур с «витаминными» грузами. Также ввезено более 1 тыс. тонн овощей: лука, помидоров и огурцов, 520 тонн зелени (укроп, петрушка, салатный лист). Такие поставки оформляются таможенниками вместе со специалистами Россельхознадзора в приоритетном порядке, почеркнули в ФТС.

Фото: ФТС