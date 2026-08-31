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Импорт фруктов через Минераловодский таможенный пост
31.08.2026

Импорт фруктов через Минераловодский таможенный пост

    • Импорт фруктов через Минераловодский таможенный пост

    Импорт сезонных фруктов через Минераловодский таможенный пост вырос в 1,5 раза, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале

    Лидерами по объемам импорта стали персики, абрикосы и нектарины, которых с июля ввезли более 3 тыс. тонн. Также растет ввоз черешни, винограда и дынь, их объем достиг 350 тонн.

    Основными поставщиками выступают Грузия, Иран, Азербайджан и Узбекистан.

     «Рост импорта косточковых плодов свидетельствует о стабильном спросе на сезонную продукцию и укреплении торгово-экономических связей Ставропольского края с зарубежными партнерами. Для бизнеса особенно важно, что скоропортящиеся товары проходят таможенные процедуры в приоритетном порядке – это позволяет сохранить качество продукции и обеспечить ее своевременное поступление на рынок. Увеличение объемов поставок также расширяет возможности для предпринимателей региона и способствует насыщению рынка свежими фруктами в сезон», – отметил президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец.

    Фото: ФТС


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