Поставки нектаринов на Урал выросли на 60%

С начала года таможенными органами Уральского региона оформлено порядка 200 тонн нектаринов общей стоимостью более 41 млн рублей. По информации ФТС, по сравнению с прошлым годом весовые и стоимостные объемы увеличились почти на 60%.

«Один из основных поставщиков — Китай, именно он обеспечивает более 50% от всего ввезенного объема. При этом объемы ввоза нектаринов из КНР выросли уже в 2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. На втором месте по поставкам ЮАР», – отметил исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

В 2026 году поставки нектаринов начались на месяц раньше, чем в прошлом: с января – импорт из Южной Африки, со второй декады марта – из Китая. С июня ожидается начало поставок из Узбекистана.

