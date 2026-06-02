Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
02.06.2026

    • С 1 сентября ужесточается контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для иностранных перевозчиков, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

    Соответствующие изменения утверждены постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2026 № 642 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1052».

    Теперь грузовики массой свыше 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу России – ни при въезде, ни при выезде, – если у их владельцев есть непогашенные долги. Речь идет о двух видах задолженности: за проезд по платным дорогам и о плате в счет возмещения причиненного им вреда.

    Проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска через госграницу. Для этого они получат доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Факт оплаты фиксируется в системе: если долг погашен, ранее сформированное начисление исключается из системы.

    Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства. Также благодаря интеграции с ГИС ГМП контроль станет более оперативным и прозрачным: решение о допуске грузовика к дальнейшему движению будет приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени.

    Новые правила распространяются на все международные перевозки через территорию России, в том числе на транзитные рейсы, которые проходят через нашу страну без заезда на территорию других стран ЕАЭС.

    Цель нововведения – повысить дисциплину платежей среди иностранных перевозчиков и обеспечить соблюдение российского законодательства при использовании отечественной дорожной инфраструктуры.

    Фото: ФТС


