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Товарооборот через российско-азербайджанскую границу
02.10.2026

5 из 6 автоперевозчиков не используют электронную транспортную накладную

    • По состоянию на 1 октября пять из шести автоперевозчиков электронную транспортную накладную не используют. Как такому выводу пришли отраслевое медиа «Ассоциация Перевозчиков» и «Логистическая платформа ATI.SU». Спустя месяц после введения обязательного требования к оформлению транспортной накладной в электронном виде квалифицированная электронная подпись, без которой накладную не подписать, есть только у 16% перевозчиков на площадке — у 19 249 из 120 167. У остальных пяти из шести в профиле нет ни подписи, ни признаков перехода.

    Это данные третьего замера, который провели «Ассоциация Перевозчиков» и «Логистическая платформа ATI.SU». Рынок двигался до дедлайна, а не после. За период между замерами 24 августа и 9 сентября подпись оформили 5 366 перевозчиков, за следующие три недели — 2 249. Причина, считают авторы исследования, в том, что участники рынка убедились, что объявленный в июне мораторий на штрафы до 1 марта 2027 года реально действует и негативных последствий при бумажном оформлении пока нет.

    В исследовании принимали участие перевозчики, реально работающие на площадке. Среди тех, кто выходил на нее хотя бы раз за месяц, подпись есть у каждого пятого. Среди самых активных, кто работает на площадке почти каждый день, — у каждого четвертого.

    К концу сентября среди ООО подпись есть у 27,5%, среди индивидуальных предпринимателей — у 20,4%; в августе — 23,8% и 11,8% соответственно. Самозанятые и физические лица, а это больше четверти всех перевозчиков площадки, пока остаются вне перехода: подпись есть у 2,4% и 1,6% соответственно.

    Среди экспедиторов на конец сентября подпись есть у 26%, среди грузовладельцев — у 19,7%.

    Лидер среди регионов сменился. Чувашия (23,8%) обошла Смоленскую область (23,5%), которая была первой в двух предыдущих замерах. В столицах картина средняя: Московская область — 18,5%, Санкт-Петербург — 18,4%, Москва — 16,9%. Крупнейший по числу перевозчиков Краснодарский край имеет показатель ниже среднего — 12,4%. Замыкает список Дагестан с 5,7%.

    «Дедлайн сработал как срок: неделя до 1 сентября и неделя после дали больше перевозчиков с подписью, чем последующие три недели. После дедлайна рынок сбавил темп, и причина понятна: до 1 марта действует мораторий на проверки документов на дороге. Разрез по активности показывает, что дело не в брошенных аккаунтах — среди самых активных перевозчиков площадки подпись есть у каждого четвертого», — отметил руководитель медиапроекта «Ассоциация Перевозчиков» Андрей Лешин.

    «По данным Паспортов участников ATI.SU, число перевозчиков с реальной ЭТрН за последние 30 дней выросло с 1 059 до 2 715. За три недели 1 423 перевозчика перешли от тестовой перевозки к реальному электронному документу. Дальнейший рост зависит от всей цепочки: грузоотправителя, перевозчика, склада и грузополучателя. Чем больше контрагентов требуют электронный документ друг от друга, тем быстрее ЭТрН становится нормой», — отметил основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU» Святослав Вильде.

    Фото: ФТС


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