Электронная накладная с 1 сентября: остаются сложности, требующие доработки

В продолжение темы о переходе на безбумажный документооборот на вопросы SeaNews ответил Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России.

Насколько, на Ваш взгляд, отрасль готова к переходу на безбумажный документооборот? Достаточно ли проработаны все аспекты перехода?

В настоящее время остаются сложности, требующие доработки. В частности, остро стоит проблема с черновиками всех необходимых электронных перевозочных документов и их передачей при роуминге. Этот функционал важен для единообразного и корректного заполнения документов, однако у ряда операторов ЭДО он пока не реализован для каждого вида документов.

Также есть вопрос с указанием номера заказа торговых сетей в ЭТрН и ИНН поставщика при многоплечевой экспедиционной схеме. Сейчас у каждой федеральной сети есть свое поле, в котором она требует указывать номер заказа.

Кроме того, нет единого понимания необходимости электронного путевого листа при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции. Часть юристов считает обязательным именно его электронное оформление, тогда как другие специалисты придерживаются позиции, что электронная форма не является обязательной.

Насколько затратен переход для участников рынка – и как это скажется на конечном потребителе?

Стоимость перехода во многом зависит от объема необходимых доработок. Модуль 1С без доработок стоит несколько сотен тысяч рублей, однако адаптация под конкретные задачи может существенно увеличить расходы. Аналогичная ситуация с модулем оператора ЭДО для 1С: цена модуля и доступа к нему составляет несколько десятков тысяч рублей, а стандартная доработка может добавить еще 100-150 тыс. рублей. Таким образом, итоговая стоимость перехода для конкретного участника рынка будет зависеть прежде всего от объема необходимых доработок.

Фото: FM Logistic в России

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции