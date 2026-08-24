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24.08.2026

Электронная накладная с 1 сентября: экспедитор может оказаться не нужен

    • О том, какие риски связаны с переходом на электронные накладные и какие проблемы могут ожидать участников рынка после 1 сентября, SeaNews рассказал Сергей Верещагин, генеральный директор компании «ЛогЛаб».

    Насколько, на Ваш взгляд, отрасль готова к переходу на безбумажный документооборот?

    Электронная накладная с 1 сентября: экспедитор может оказаться не нуженНа мой взгляд, не все компании готовы к переходу на электронный документооборот. Во многом это связано с пассивной позицией бизнеса и надеждой на то, что сроки все-таки будут сдвинуты и с 1 сентября не произойдет резкой перестройки процессов.

    Кроме того, компаниям сложно быстро адаптироваться к новым требованиям, проработать и сформулировать дальнейшие сценарии работы. Условно, есть небольшое ИП с пятью собственными машинами, где весь учет ведет жена собственника в таблицах Excel, находясь где-то в регионе. Теперь такой компании необходимо полностью перестраивать привычную работу, разобраться, что такое ЭДО и как с ним работать.

    Достаточно ли проработаны все аспекты перехода?

    Если полноценно погружаться в тестирование и прорабатывать различные сценарии, то 1 сентября не станет для компании критичной датой. Безусловно, есть аспекты, которые пока остаются непонятными и сложными, но для этого и нужно тестирование. Кроме того, буквально неделю назад Минтранс выпустил разъяснения. Несмотря на то, что некоторые спорные моменты до сих пор не разрешены, ясности становится больше, и с этим уже можно работать. Мы тестировали с подрядчиком ЭПД на перевозках, и в целом все оказалось достаточно прозрачно и доступно.

    Где, по Вашему мнению, самые узкие места, что будет самым сложным?

    На мой взгляд, сложнее всего будет адаптироваться к новой реальности и новым правилам. Выделить какой-то конкретный проблемный процесс сложно. Необходимо изучать нормативные документы, отрабатывать различные сценарии и адаптировать под них внутренние процессы. Трудности могут возникнуть у компаний, которые до сих пор тянули с внедрением электронного документооборота.

    Какие проблемы могут возникнуть, насколько они критичны для отрасли?

    Основная проблема связана с налоговыми рисками. Транспортная накладная подтверждает расходы на перевозку (ст. 252 НК РФ) и реальность сделки при вычете НДС. Если накладная отсутствует, то нет и соответствующего подтверждения. ЭТрН, подписанная УКЭП и переданная в ГИС ЭПД, является полноценным первичным документом.

    Насколько затратен переход для участников рынка — и как это скажется на конечном потребителе?

    Для конечного потребителя переход на ЭДО в определенной степени может иметь даже положительный эффект, чего нельзя сказать об экспедиторе. Прозрачность документации позволяет увидеть фактического перевозчика и обратиться к нему напрямую. То же самое относится и к перевозчику: он сможет выйти непосредственно на заказчика. В результате экспедитор может выпасть из этой цепочки и фактически оказаться не нужен. Вместе с тем есть клиенты, которые, наоборот, работают только с экспедиторами, поскольку для них важны комплексная услуга и сервис.

    Если говорить о фактических затратах на переход на ЭПД, то прежде всего это затраты на подключение к оператору ИС ЭПД. Для этого необходимо соглашение с аккредитованным Минтрансом оператором, которых в реестре около десятка, при этом тарифы у них различаются.

    Также потребуется интеграция учетных систем – 1С, ERP, TMS – с оператором ИС ЭПД. Если автоматизации нет, данные придется вводить вручную, что увеличит операционные издержки.

    Отдельные затраты связаны с обучением персонала: водителям, диспетчерам и бухгалтерам необходимо освоить новые процессы. Потребуется и время на настройку – по оценкам экспертов, переход занимает 6-8 недель. Кроме того, необходимо проверить контрагентов, в частности, роуминг между операторами и наличие экспедиторов в реестре «ГосЛог», что с 1 марта 2026 года является обязательным.

    Наиболее затратным переход может оказаться для малых перевозчиков с автопарком до 10 машин, особенно если у них нет встроенных интеграций и данные вводятся вручную. Сложно будет и компаниям, которые пока не используют цифровые системы и ведут учет в таблицах: в этом случае сначала потребуется выстроить процессы, а затем интегрировать их с оператором. Экспедиторам придется предусмотреть затраты на то, чтобы связать в одной цепочке поручение, перевозчика, груз, маршрут, ЭТрН и экспедиторские документы.

    Фото: «ЛогЛаб». ФТС

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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