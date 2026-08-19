Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Электронная накладная с 1 сентября: специфика при жд перевозках
19.08.2026

Электронная накладная с 1 сентября: специфика при жд перевозках

    • Продолжая тему грядущего обязательного использования электронных накладных, о тех проблемах и нестыковках, которые могут возникнуть при перевозках железнодорожным транспортом, рассказала Татьяна Патужная, сооснователь логистической компании SIGMA.

    Электронная накладная с 1 сентября: специфика при жд перевозкахОдномоментный обязательный переход всех участников перевозочного процесса на ЭПД вызывает серьезные вопросы. Пока сложно сказать, насколько отрасль к этому готова: формально необходимые системы подключены, но как они будут одновременно работать на реальной перевозке, станет понятно только на практике.

    Разберу ситуацию на примере железнодорожной перевозки в нашей компании. Наши клиенты – поставщики сырья на металлургические комбинаты. Для них стало неожиданностью, что теперь необходимо подключать дополнительную электронную платформу и через нее направлять заявки. Крупные логистические компании работают над этим вопросом уже около полугода, но для небольших поставщиков такое требование означает дополнительные расходы.

    По договору транспортной экспедиции исполнитель, то есть экспедитор, вправе привлекать третьих лиц и действовать в интересах клиента, но от своего имени. При этом работа с подрядчиками и стоимость их услуг – профессиональная зона ответственности экспедитора. В новой схеме клиент будет видеть всю цепочку перевозки. В результате возникает логичный вопрос: зачем ему экспедитор как посредник, если можно напрямую обратиться к фактическому исполнителю – ОАО «РЖД»? Для многих небольших экспедиторских компаний это может создать риск банкротства или ликвидации.

    Еще один важный вопрос – настройка взаимодействия между всеми участниками процесса. Например, переадресовка вагона в пути следования требует оперативных решений: универсальный вагон в среднем проходит около 500 км в сутки. Если у клиента появляются обстоятельства, из-за которых вагон нужно срочно переадресовать, первыми об этом узнают менеджеры компании-заказчика. Затем они должны быстро передать заявку специалистам по работе с ЭПД, чтобы те разместили ее в системе взаимодействия с экспедитором.

    Менеджер экспедитора принимает заявку, однако ее принятие в системе должен подтвердить специалист, отвечающий за ЭПД. После этого в процесс включаются собственник вагона, ОАО «РЖД» и новый конечный грузополучатель. При этом менеджеры по оперативной работе и сотрудники, работающие с электронными документами и электронной подписью, – как правило, разные люди. Кроме того, в России 11 часовых поясов. Пока все участники согласуют изменения, вагон может уже прибыть на станцию первоначального назначения. Это приведет к дополнительным расходам, которые будут переложены на конечного потребителя товара.

    Мы планируем на следующей неделе осуществить пробную отправку вагона через онлайн-сервис «Контур.Логистика»: мы, как экспедитор, наш заказчик – поставщик сырья на металлургические предприятия и завод-получатель, который подтвердил свою готовность протестировать данную схему. Пока непонятно, насколько быстро на практике будет проходить оформление и подписание документов на каждом этапе. При установленном сроке в 72 часа на подачу, выгрузку и сдачу вагона даже небольшая задержка может обернуться простоем и штрафом.

    Также вызывает обеспокоенность то, что иностранные перевозчики продолжат работать по «бумажной» схеме оформления перевозки. В такой ситуации возникает вопрос, в пользу кого будет делать выбор клиент. Российским автоперевозчикам при этом придется доказывать, что задержки в оформлении были связаны с отсутствием интернета или связи, а простои в местах погрузки и выгрузки возникли из-за длительной синхронизации между специалистами перевозчика и грузополучателя.

    Фото: SIGMA

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2026
    Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    И порядок направления таких накладных в ГИС ЭПД
    ГИС ЭПДПостановлениеПравилаэлектронная накладная
    0
    17.08.2026
    Оформлена первая грузовая авианакладная
    Перевозку выполнял «Аэрофлот».
    АвиаперевозкиАэрофлотэлектронная накладнаяЭлектронный документооборот
    0
    17.06.2026
    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 7
    Каких-то новых глобальных проблем, способных существенно повысить стоимость перевозок, сейчас нет.
    SIGMAКонтейнерные перевозкиставки
    0
    07.04.2026
    Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы-4
    При увеличении спроса на контейнерные перевозки и отсутствии альтернативы будут расти сроки ожидания контейнеров и очереди на отправку на судах.
    SIGMAБлижний ВостокставкиТарифы
    0
    22.07.2026
    Граница ускоряется
    Десять минут на досмотр большегрузов
    автомобильные пункты пропускаДосмотрминтрансЭлектронный документооборот
    0
    12.08.2026
    ЕАЭС и Китай протестируют безбумажные технологии в жд перевозках
    С применением электронной накладной
    безбумажные технологииЕАЭСжд перевозкиэлектронная накладная
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    19.08.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026
    19.08.2026 Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    17.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2026
    14.08.2026 Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в первом полугодии 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •