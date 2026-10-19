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Экспорт семян подсолнечника с Алтая в Китай
19.10.2026

Экспорт семян подсолнечника с Алтая в Китай

    • За 8 месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в Китай свыше 15,5 тыс. тонн семян подсолнечника, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Стоимость поставок превысила 1 млрд рублей.

    Для сравнения, за аналогичный период прошлого года регион экспортировал в КНР около 3 тыс. тонн семян подсолнечника на сумму 204 млн рублей. Таким образом, в текущем году объемы экспорта выросли более чем в 5 раз как в натуральном, так и в денежном выражении.

    «Учитывая, что Алтайский край – это ведущий аграрный макрорегион Сибири, наша ключевая задача создать комфортные условия для экспортеров. Алтайская таможня выстроила системную информационную поддержку агропромышленного комплекса региона. Мы встречаемся с представителями аграриев, обсуждаем профильные вопросы и даем исчерпывающие ответы, что помогает бизнесу эффективно выходить на международные рынки», – отметилначальник Алтайской таможни Олег Журавлев.

    Всего с начала 2026 года алтайские экспортеры отправили за рубеж свыше 181,5 тыс. тонн семян подсолнечника на сумму 6,6 млрд рублей получателям из 8 зарубежных стран. Помимо Китая, основным покупателем продукции остается Казахстан.

    Фото: ФТС


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