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Остерра уголь
23.10.2026

Экспортные перевозки НТК, 9 месяцев 2026

    • АО «Национальная транспортная компания» в январе-сентябре 2026 года увеличило объём экспортных перевозок по Восточному полигону на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 29,8 млн тонн.

    Как сообщили SeaNews в компании, основную часть грузопотока составил каменный уголь, перевозки которого выросли на 3,1%, до 26,5 млн тонн. Компания также увеличила экспортные отправки железной руды в восточном направлении на 23,3%, до 2,6 млн тонн, и минеральных удобрений — в 2,8 раза, до 448 тыс. тонн.

    Для обеспечения вывоза продукции клиентов весной и летом НТК увеличила парк на Восточном полигоне с 34 тыс. до 39 тыс. вагонов. В условиях ограниченной пропускной способности инфраструктуры компания согласовывает производственные графики грузоотправителей с планами железнодорожных и морских терминалов. Это позволяет заранее распределять вагоны под заявленные объёмы погрузки.

    «Изменение векторов грузопотоков на сети требует от оператора точной увязки потребностей грузоотправителей с возможностями инфраструктуры», — отметил начальник управления аналитики НТК Артём Тихомиров.

    Около 75% угля, отправленного компанией на экспорт в восточном направлении, — 19,9 млн тонн — доставлено на дальневосточные терминалы группы «Портовый Альянс». Помимо портовых маршрутов, НТК обеспечивает перевозки через сухопутные пограничные переходы в Китай. Также подвижной состав компании используется для внутренних поставок угля предприятиям энергетики Сибири и Дальнего Востока.

    По итогам 2026 года НТК рассчитывает сохранить общий объём перевозок угля не ниже уровня предыдущего года — около 100 млн тонн. В 2025 году почти 59 млн тонн из этого объёма пришлось на внутренний рынок, более 41 млн тонн — на экспорт.

    Фото: Терминал «Остерра»


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