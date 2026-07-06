Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт из Египта в Омскую область
06.07.2026

Экспорт сельхозпродукции через порты Краснодарского края в КНР, 6 месяцев 2026

    • За первую половину 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой в Китай более 1 млн тонн сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки: зернобобовые (горох), масличные культуры (лен, сафлор), кормовые продукты переработки (шрот, жом), а также нишевые крупяные культуры (гречиха).

    Как сообщили SeaNews в филиале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы проверенных партий выросли в 1,6 раза с 607 тыс. тонн в 2025 году.

    Основу экспорта в этом году сформировали три позиции: горох, подсолнечный шрот и семена льна. Лидером по объемам исследований стал горох: специалисты филиала подтвердили качество и безопасность 509,6 тыс. тонн этой культуры, что на 74% превышает показатель первой половины 2025 года (292 тыс. тонн).

    Отгрузки подсолнечного шрота на китайский рынок увеличились на 48%, достигнув 299,4 тыс. тонн против 202,3 тыс. тонн годом ранее. Высокую динамику роста продемонстрировали и продовольственные семена льна – объем проверенных партий вырос на 74%, составив 187,7 тыс. тонн.

    Экспорт гороха в 2026 году демонстрирует стабильно нарастающий поток. Если в январе было отгружено 50,2 тыс. тонн, то к весне объемы значительно возросли. Пиковая нагрузка пришлась на апрель (97,3 тыс. тонн) и май (109,4 тыс. тонн), сохранив высокий темп в июне на уровне 95,9 тыс. тонн.

    «Китайский рынок традиционно предъявляет строгие требования к импортируемой продукции, жестко регламентируя отсутствие карантинных объектов и контролируя остаточные количества пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и ГМО, – отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева. – Тот факт, что объемы экспорта стабильно растут, говорит о высоком качестве и безопасности российской продукции. Наши испытательные лаборатории обеспечивают непрерывный контроль каждой экспортной партии, что позволяет экспортерам уверенно выводить отечественные товары на рынок КНР».

    Особое внимание при подготовке партий уделяется не только карантинной безопасности, но и требованиям контрактов.

    «Помимо контроля показателей безопасности, мы проводим экспертизу качественных характеристик, которые диктуются условиями внешнеторговых контрактов, – пояснила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. – Для гороха заказчики запрашивают исследования на такие показатели, как влажность, содержание сорной и зерновой примесей, доля битых зерен, а также чистота. Оснащенность лаборатории позволяет оперативно выдавать точные протоколы по всем заявленным параметрам».

    Вся исследованная продукция направляется иностранным покупателям через морские терминалы Краснодарского края. Перед отгрузкой сельскохозяйственные грузы в обязательном порядке проходят детальные лабораторные тесты на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», требованиям Главного таможенного управления КНР (GACC) и спецификациям контрактов. Кроме того, специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК проводят обеззараживание партий, обеспечивая их полное соответствие международным стандартам.

    Фото: ЦОК АПК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.03.2026
    Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
    Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года.
    Владимирская областьКондитерские изделияТаможняЭкспорт
    0
    03.04.2026
    Экспорт сельхозпродукции через порты Кубани в марте 2026
    Зафиксирован рост в 2,4 раза
    ЗерноНовороссийскЦОК АПКЭкспорт
    0
    03.07.2026
    Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    Запустила группа FESCO
    FESCO жд сервисКитайСредняя Азия
    0
    25.02.2026
    Растет экспорт сои
    На алтайскую сою приходится почти пятая часть от общероссийских объемов – ЦОК АПК
    ЗерноСояЦОК АПКЭкспорт
    0
    21.05.2026
    Жд экспорт через порты, апрель 2026
    В апреле 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28,2 млн тонн экспортных грузов.
    ПортыРЖДЭкспорт
    0
    02.02.2026
    Новый временный запрет на экспорт бензина
    А также дизеля и других видов топлива
    БензиндизельОграниченияЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    03.07.2026 Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    03.07.2026 Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
    03.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •