Экспорт сельхозпродукции через порты Краснодарского края в КНР, 6 месяцев 2026

За первую половину 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой в Китай более 1 млн тонн сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки: зернобобовые (горох), масличные культуры (лен, сафлор), кормовые продукты переработки (шрот, жом), а также нишевые крупяные культуры (гречиха).

Как сообщили SeaNews в филиале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы проверенных партий выросли в 1,6 раза с 607 тыс. тонн в 2025 году.

Основу экспорта в этом году сформировали три позиции: горох, подсолнечный шрот и семена льна. Лидером по объемам исследований стал горох: специалисты филиала подтвердили качество и безопасность 509,6 тыс. тонн этой культуры, что на 74% превышает показатель первой половины 2025 года (292 тыс. тонн).

Отгрузки подсолнечного шрота на китайский рынок увеличились на 48%, достигнув 299,4 тыс. тонн против 202,3 тыс. тонн годом ранее. Высокую динамику роста продемонстрировали и продовольственные семена льна – объем проверенных партий вырос на 74%, составив 187,7 тыс. тонн.

Экспорт гороха в 2026 году демонстрирует стабильно нарастающий поток. Если в январе было отгружено 50,2 тыс. тонн, то к весне объемы значительно возросли. Пиковая нагрузка пришлась на апрель (97,3 тыс. тонн) и май (109,4 тыс. тонн), сохранив высокий темп в июне на уровне 95,9 тыс. тонн.

«Китайский рынок традиционно предъявляет строгие требования к импортируемой продукции, жестко регламентируя отсутствие карантинных объектов и контролируя остаточные количества пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и ГМО, – отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева. – Тот факт, что объемы экспорта стабильно растут, говорит о высоком качестве и безопасности российской продукции. Наши испытательные лаборатории обеспечивают непрерывный контроль каждой экспортной партии, что позволяет экспортерам уверенно выводить отечественные товары на рынок КНР».

Особое внимание при подготовке партий уделяется не только карантинной безопасности, но и требованиям контрактов.

«Помимо контроля показателей безопасности, мы проводим экспертизу качественных характеристик, которые диктуются условиями внешнеторговых контрактов, – пояснила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. – Для гороха заказчики запрашивают исследования на такие показатели, как влажность, содержание сорной и зерновой примесей, доля битых зерен, а также чистота. Оснащенность лаборатории позволяет оперативно выдавать точные протоколы по всем заявленным параметрам».

Вся исследованная продукция направляется иностранным покупателям через морские терминалы Краснодарского края. Перед отгрузкой сельскохозяйственные грузы в обязательном порядке проходят детальные лабораторные тесты на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», требованиям Главного таможенного управления КНР (GACC) и спецификациям контрактов. Кроме того, специалисты Новороссийского филиала ЦОК АПК проводят обеззараживание партий, обеспечивая их полное соответствие международным стандартам.

Фото: ЦОК АПК