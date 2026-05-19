О российском зерновом экспорте

Согласно данным ФГИС «Аргус-Фито», совокупный объём экспорта российской зерновой продукции в 2025 году перевалил за отметку в 61 млн тонн. Такие данные привел. выступая на выставке SIAL Shanghai 2026 в Шанхае, директор ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК», ведомство Россельхознадзора) Руслан Хасанов.

Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Р.Хасанова, пресс-служба Российское зерно сегодня востребовано в 114 странах мира, что наглядно свидетельствует о серьёзных позициях отечественных производителей на глобальном рынке. В структуре экспорта лидируют пшеница, ячмень и кукуруза, а также горох, семена льна, соевые бобы и рапс.

География экспорта российского зерна и продуктов его переработки в 2025 году практически не изменилась относительно предыдущего года – традиционными якорными покупателями по-прежнему выступали страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

При этом отгрузки в КНР выросли порядка на 25%, достигнув отметки 5,8 млн тонн. Примечательно, что этот рост был обеспечен не пшеницей. Зерновая корзина в целом удержала высокие показатели за счёт других культур (гороха, семян льна, сои кукурузы и других), что говорит о заметном сдвиге в структуре российско-китайской зерновой торговли.

В 2025 году Россельхознадзор планомерно двигался к расширению экспортных возможностей для отечественного зерна, последовательно снимая торговые барьеры на ключевых направлениях. Результатом этой работы стало подписание четырёх протоколов с Главным таможенным управлением Китая, которые фактически открыли китайский рынок для манной крупы, ржаной муки, маша (бобов мунг) и пшеничных отрубей.

Кроме того, в течение года российским производителям удалось добиться выхода на китайский рынок ещё с целым рядом позиций: четырьмя видами зерновых хлопьев – многозерновой смесью (4 злака), а также гречневыми, пшенными и кукурузными, пищевым соевым шротом и свекловичным жомом с добавлением мелассы. Каждая из этих позиций – результат длительных переговоров и серьёзной технической работы с китайской стороной, подчеркнули в ЦОК АПК.

Первые месяцы 2026 года наглядно демонстрируют, что российско-китайское агропродовольственное сотрудничество продолжает набирать обороты. Пшеницы в Китай за январь-апрель 2026 года отгружено 3,7 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (2 тыс. тонн).

Краснодарские порты фиксируют впечатляющую динамику: совокупный агроэкспорт в Китай за январь-апрель 2026 года прибавил 73% к 2025 году. Основным драйвером роса стал сушёный горох, отгрузки которого в китайском направлении взлетели в 2,4 раза, достигнув 316 тыс. тонн. Показательно, что КНР сегодня ввозит порядка двух третей всего гороха, уходящего через краснодарские порты, при общем объёме поставок этой культуры 468 тыс. тонн за 4 месяца это весьма красноречивая тенденция роста.

Поставки подсолнечного шрота выросли на 36%, а объём достиг отметки в 166,2 тыс. тонн. Льняное семя также прибавило в экспортных показателях: плюс 27% и 107,4 тыс. тонн в абсолютном выражении.

За последние годы в Китае наметился бум российских товаров, отмечают в ЦОК АПК. Причём речь идёт не только о зерновых культурах. Популярность отечественных брендов достигла такого уровня, что местные производители начали массово выпускать подделки. В особом почёте у китайских потребителей – зефир, колбасные изделия и шоколад «Аленка», который местные жители окрестили «Большой головой».

Экспортная логистика из РФ в Китай выстроена по нескольким ключевым направлениям: черноморские и дальневосточные морские порты обеспечивают основной грузопоток, тогда как железнодорожные коридоры с опорным терминалом в Забайкалье формируют надёжную сухопутную артерию для поставок российской продукции в Китай.

Китайский вектор экспорта – это история прежде всего про Сибирь и Дальний Восток, и здесь всё подчинено логике географии и экономики. Везти сибирское зерно через всю страну в западные порты, чтобы затем отправить его в Африку или на Ближний Восток – затея заведомо убыточная: транспортные издержки попросту «съедят» всю маржу, отмечают в ЦОК АПК. Китай в этом контексте – не просто удобный сосед, а практически безальтернативный партнёр. Соперничает с ним только Казахстан. Следующий претендент на сибирскую зерновую продукцию – Киргизия – уступает каждому из них примерно в 10 раз.

Есть и ещё один существенный фактор: внутренние цены на зерно в сибирских регионах традиционно держатся ниже среднероссийского уровня, что автоматически повышает экспортную привлекательность поставок именно отсюда. При этом китайский спрос носит вполне конкретный характер: Пекин целенаправленно наращивает закупки фуражного зерна, которое идет на корм сельхозживотным.

Несмотря на то, что Китай диверсифицирует зерновые поставки, активно работая с Австралией и Канадой, для сибирских производителей он по-прежнему остаётся главным экспортным окном – альтернативные рынки попросту закрыты из-за логистических и регуляторных барьеров. Но отдельным козырем в руках российских аграриев является полный запрет на выращивание ГМО-зерна: в эпоху, когда китайский потребитель всё требовательнее относится к качеству продовольствия, это превращает отечественную продукцию в по-настоящему востребованный товар на рынке КНР.

В связи с этим стремительно меняется и структура посевов, особенно в Сибирском федеральном округе. Так, по данным ЦОК АПК, в 2025 году производство рапса в РФ достигло исторического рекорда (более 5,5 млн тонн), причем лидером стали регионы Сибири, обеспечившие основной прирост. В топ-5 регионов РФ по сбору рапса в 2025 году вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн, +48,8% к 2024 году), Красноярский край (511 тыс. тонн, +28,5%), Новосибирская область (425,5 тыс. тонн, +60,7%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область — (335,6 тыс. тонн, +34,7%). При этом еще 10 лет назад эта культура считалась южной, в Сибири с ней только экспериментировали.

Этот тренд обусловлен тем, что именно Китай является чуть ли не единственным покупателем местных растительных масел – подсолнечного, рапсового, льняного и соевого. Около 98% этой категории экспорта поддерживается Поднебесной.

Чтобы экспортные поставки шли без сбоев и соответствовали жёстким стандартам безопасности, Министерство сельского хозяйства России и Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину заключили ряд протоколов. Эти документы запускают полноценный мониторинг на каждом этапе производственной цепочки, от поля до границы, гарантируя китайской стороне прозрачность и прослеживаемость каждой партии сельхозпродукции.

На сегодняшний день фитосанитарные протоколы охватывают широкий спектр культур: гречиху и гречневую крупу, овёс и овсяные хлопья, семена подсолнечника и льна, пшеницу, кукурузу, рис, сою, рапс, ячмень, горох, люцерну, пшено и т.д. Переговорный процесс не стоит на месте – по информации ЦОК АПК, в настоящее время активно прорабатывается вопрос расширения этого списка. Протоколы устанавливают чёткий регламент обязательных мероприятий для всех участников цепочки – от производителей и переработчиков до хранителей и экспортёров зерновых, поставляемых на китайский рынок. Контроль за неукоснительным соблюдением этих требований возложен на Россельхознадзор и подведомственные ему структуры.

Фото: пресс-служба ЦОК АПК