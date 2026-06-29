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Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
29.06.2026

Правительство продлило временный запрет на вывоз серы

    • Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отдельных видов серы, которая является критически важным сырьём для отрасли минеральных удобрений. Как сообщает пресс-служба Правительства, решение направлено на сохранение действующих объёмов производства удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны.

    Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

    При этом разрешено вывозить сырьё из России в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию, а также отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

    Ограничения на вывоз серы были введены с 1 ноября 2025 года для стабилизации отгрузки сырья на внутренний рынок.

    Постановление от 25 июня 2026 года №785

    Фото: ФТС


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