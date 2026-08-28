Открывается автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино

В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино, расположенный на границе с Китаем. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №2309-р подписано 27 августа 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ. на территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации государственного контроля. Пока движение будет запущено по временной схеме.

После окончания всех работ в первом квартале 2027 года пропускная способность пункта пропуска будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей.

Распоряжение подготовлено в рамках действующего закона о государственной границе России, согласно которому открытие пунктов пропуска до завершения всего комплекса работ по их обустройству разрешается на основании акта Правительства.

распоряжение Правительства РФ №2309-р от 27 августа 2026 года

Фото: ФТС