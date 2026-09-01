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Модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном
01.09.2026

Модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном

    • Заместитель министра транспорта Валентин Иванов совместно с руководителем ФГКУ Росгранстрой Дмитрием Бойковым посетили Оренбургскую область. Как сообщает пресс-служба Минтранса, в Оренбурге состоялась встреча с главой региона Евгением Солнцевым, на которой обсуждалась модернизация автомобильных пунктов пропуска Сагарчин, Орск и железнодорожного Илецк-1. Также В.Иванов совместно с делегацией Республики Казахстан, которую возглавил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, посетил эти пункты пропуска.

    В ходе визита на погранпереходы обсуждалась реализация Плана мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы, подписанного в ноябре 2025 года. В соответствии с Дорожной картой на российско-казахстанском участке предусмотрена модернизация 30 автомобильных пунктов пропуска.

    Модернизация пункта пропуска Сагарчин включена в список первоочередных мероприятий по развитию инфраструктуры. До конца 2028 года там планируется внедрение систем интеллектуального пункта пропуска, оснащение отечественными инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа (ПИДК), что является важным элементом в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации о достижении типового времени досмотра грузового транспортного средства – не более 10 минут.

    Кроме того, в Сагарчине предусмотрено создание модульных зданий, закупка современного оборудования, капитальный ремонт инфраструктуры пункта пропуска. В результате проведенных работ количество полос для движения транспорта вырастет до 10, что в три раза больше, чем в настоящее время.

    В автомобильном пункте пропуска Орск планируется размещение блок-модульных зданий, оснащение ПИДК, благоустройство и замена систем инженерно-технического обеспечения. Модернизация позволит увеличить пропускную способность погранперехода до 1900 транспортных средств в сутки, количество полос увеличится в 4 раза – до 16.

    В 2023-2025 годах в железнодорожном пункте пропуска Илецк-1 ФГКУ Росгранстрой было реализовано 23 мероприятия по обновлению инфраструктуры и оснащению современным оборудованием, включая системы безопасности, кабины паспортного контроля и освещение. Дополнительно до конца 2027 года запланировано к реализации еще 5 мероприятий. После их завершения пропускная способность вырастет в 1,5 раза – до 34 составов в сутки.

    Также участники поездки ознакомились с инфраструктурой сопредельных автомобильных пунктов пропуска Жайсан и Алимбет со стороны Казахстана.

    Фото: Минтранс России


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