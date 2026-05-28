Первая в мире международная беспилотная грузоперевозка

Россия и Казахстан совершили первую в мире международную беспилотную грузоперевозку. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, 25 мая на пункте пропуска через государственную границу Петухово два беспилотных грузовика российского производства ПАО «КАМАЗ» встретились после успешного преодоления маршрута протяженностью около 3 тыс. км. Отдельные участки маршрута грузовики проходили полностью в беспилотном режиме. Во время пути никаких нареканий системы автономного вождения не возникло.

Первый автомобиль отправился из Москвы 23 мая, второй – из Астаны днем позже. Оба транспортных средства перевозили реальные коммерческие грузы, что сделало эту операцию беспрецедентной в мировой практике международных перевозок. подчеркнули в Минтрансе.

Первый тестовый заезд был реализован в рамках стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан и демонстрирует готовность стран к активному развитию высокотехнологичного сектора транспорта. Успешная международная беспилотная грузоперевозка стала логическим продолжением российского проекта «Беспилотные логистические коридоры», запущенного в июне 2023 года и уже доказавшего свою эффективность на федеральных трассах страны.

По состоянию на май 2026 года более 120 беспилотных грузовиков курсируют по российским дорогам, они преодолели свыше 17 млн километров в безаварийном режиме. Сеть автономных перевозок охватывает магистрали М-11 «Нева», Центральную кольцевую автомобильную дорогу вокруг Москвы и трассу М-12 «Восток». Теперь этот успех выходит за национальные границы, открывая новые горизонты для трансграничной логистики.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин отметил стратегическое значение проекта: «Мы рады, что первый проект реализован именно с Казахстаном – нашим стратегическим партнером. Общая задача – практически оценить перспективы и возможности беспилотного транспорта на данном маршруте, а в дальнейшем – организовать регулярные автономные транзитные перевозки между Россией и Казахстаном. Развитие беспилотного транспорта неизбежно станет мощным стимулом для роста внедрения цифровых технологий, сервисов и инфраструктуры связи вдоль международных коридоров и для обычных пользователей. Согласно Транспортной стратегии, к 2035 году беспилотными станут 20 % всех грузовых автомобилей. Это обеспечит нашим странам лидерство в мировой логистике». Ежегодно российско-казахстанскую границу пересекают около 2 млн грузовиков, и замещение даже части этого потока автономными фурами означает сотни тысяч беспилотных рейсов в год.

Во время первого тестового рейса стороны проверяли ключевые аспекты функционирования беспилотных систем: качество связи на маршруте, точность цифрового двойника дороги и поведение автомобиля в условиях отсутствия связи. Эта работа стала первым шагом к созданию единого гармонизированного законодательства в области беспилотных перевозок в рамках Евразийского экономического союза.

Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев подчеркнул историческое значение достижения. Казахстан активно поддерживает инициативу и готов развивать совместную нормативную и инфраструктурную базу. Российская сторона готова предоставить свои наработки коллегам в качестве базовой модели для развития законодательства в Республике Казахстан.

«Цифровизация транспортной отрасли эффективна лишь в том случае, когда выстраивается как целостная экосистема: каждый её элемент – от бортового программного обеспечения до таможенной инфраструктуры и нормативно-правовой базы – должен работать в едином контуре. Отсутствие или недостаточное развитие любого из звеньев неизбежно разрывает всю логистическую цепочку и сводит на нет экономический эффект от внедрения передовых технологий. Комплексная скоординированная автоматизация на уровне регулирования, стандартов и технологий важна уже в рамках одного государства – а при формировании единого транспортного пространства с другими странами она становится критически необходимой», – отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

ПАО «КАМАЗ» занимается разработкой отечественной беспилотной техникой уже много лет. Оперирует тягачами дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» – АО «Национальный перевозчик» (NATCAR). Компания является участником стратегического проекта Минтранса России «Беспилотные логистические коридоры», в рамках которого перевозит реальные коммерческие грузы по трассам М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток».

«Развитие беспилотного транспорта – один из актуальных трендов автомобильной отрасли. «КАМАЗ» разрабатывает беспилотную технику уже много лет и на сегодня является единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства. Введение экспериментально-правового режима на трассах Российской Федерации в своё время дало нам возможность запустить высокоавтоматизированные транспортные средства КАМАЗ и позволяет нам тестировать наши разработки на дорогах общего пользования. Мы рады, что сегодня автономная логистика, которая за это время подтвердила целесообразность и эффективность, выходит на международный уровень, и готовы оказывать дальнейшее содействие в развитии проекта. Обладая необходимой научно-технической компетенцией, компания будет продолжать работу по совершенствованию технологии беспилотной доставки грузов уже не только внутри страны, но и на глобальной арене», – сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

