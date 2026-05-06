Грузопоток между Россией и Абхазией в первом квартале

«Ремвооружение» получило лицензию для работы с атомным флотом
06.05.2026

    • Грузопоток между Россией и Абхазией в первом кварталеПорядка 300 тыс. тонн грузов оформили таможенники в ЖДПП Адлер в первом квартале 2026 года.

    В преддверии курортного сезона растет трафик в ж/д сообщении с Абхазией, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Ключевым звеном в логистической цепочке в сообщении с Абхазией является железнодорожный пункт пропуска Адлер.

    В первом квартале 2026 года сотрудники Сочинской таможни оформили порядка 700 железнодорожных составов и 300 тыс. тонн грузов. Основу экспортного грузопотока составляют топливо, продовольственные товары, пиломатериалы, изделия из черных металлов, строительные материалы, минеральные удобрения.

    Пассажиропоток в первом квартале увеличился на 48%. За три месяца границу с Абхазией пересекли 38 тысяч физических лиц. В летний период ежедневно курсирует до 10 пассажирских поездов.

