Владивостокский автомобильный терминал обработал с начала года почти 70 тыс. машин
25.09.2025

Владивостокский автомобильный терминал обработал с начала года почти 70 тыс. машин

    • За 8 месяцев 2025 года в Россию через Владивостокский автомобильный терминал (входит в Транспортную группу FESCO) было ввезено порядка 70 тысяч машин. Показатель на 30% превысил объемы перевалки за аналогичный период прошлого года и стал рекордным для компании. Об этом SeaNews рассказали в компании.

    В этом году ключевым поставщиком автомобилей вновь стала Япония, следом идет Южная Корея. Ввоз китайских машин, которые в последние два года занимали лидирующие позиции по перевалке, сейчас существенно сократился. Влияние на ситуацию оказывают объемы прежних поставок авто из КНР и конъюнктура рынка. Средняя загруженность площадей терминала составляет 2,5 тыс. единиц.

    «По недавним подсчетам, 30% импортных машин на Дальнем Востоке переваливаются через Владивостокский автомобильный терминал. В среднем, за месяц наши специалисты принимают 19 судов типа ro-ro и балкер, интенсивность обработки флота составляет примерно 200 единиц в час, а лучший показатель в этом году – более 900 автомобилей за три с половиной часа. Таких результатов удается достигать благодаря оперативности обработки прибывающих судов и совершенствованию клиентских сервисов. Мощности компании позволяют обрабатывать еще больше техники, поэтому мы готовы к возможному увеличению спроса», – отметил генеральный директор терминала Иван Мироненко.

    Фото: Владивостокский автомобильный терминал


