Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года в деталях
24.07.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2025
    Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%
    Импорт вырос на 9,8%, экспорт – на 17,4%
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    26.05.2025
    Грузооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 4,7%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    02.04.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    10.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025бункерноеглобальный рынокОбзор
    0
    13.01.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза
    Импорт увеличился в 4,3 раза
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2025
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь 2025
    Поставки снижаются
    Только для подписчиков
    2025АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    22.07.2025 Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    22.07.2025 Через Суэцкий канал со скидками
    22.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •