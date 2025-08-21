Информационно-аналитическое агентство
500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
21.08.2025

    • Реализация национальной морской политики в Азово-Черноморском бассейне стала предметом обсуждения на совещании в Новороссийске, прошедшем под председательством помощника Президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, среди поставленных задач – интеграция портов Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему России и обеспечение их роли в межрегиональных и международных перевозках, наращивание темпов строительства различных типов судов для обеспечения роста грузопассажирских перевозок, обеспечение безопасности судоходства, развитие морской и речной инфраструктуры.

    «За последние годы начался масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры. В портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска до 2030 года планируется реализовать около 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей», – отметил Н.Патрушев.

    Также в ходе рабочего визита в морской порт Новороссийск с представителями морских терминалов обсуждалась координация работы с силовыми структурами и надзорными ведомствами в нештатных ситуациях, вопросы безопасности, возможность создания единого центра управления данными, внедрение «зелёных коридоров» – приоритетного пропуска судов с цифровым профилем, развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

    В совещании приняли участие полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, заместитель министра транспорта Александр Пошивай, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, руководство Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской и Херсонской областей, глава Новороссийска.

    Фото: Росморречфлот


