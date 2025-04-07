Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 снизился на 4,8%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,8% относительно показателя февраля 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 4,5%. Импорт упал на 93,5%. Экспорт вырос в 2,5 раза.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года соответствовала 2,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 9% меньше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 3,6% приходилось на рефконтейнеры, 96,4% – на сухие.

99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 6,5%.

В феврале 2025 года доля порта Дудинку в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 43,8%, на Мурманск приходилось 38,8%, через Архангельск прошло 15,4%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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