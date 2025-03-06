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Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях
06.03.2025

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    • В январе 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,5% относительно показателя января 2024 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 8,9%. Каботаж, напротив, увеличился на 2,3%. В импорте было перевалено на 62,5% больше, чем годом ранее.

    В январе 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,8%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 42,8%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (29,7%). Доля угля и кокса в январе 2025 года составила 10,6%.

    Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 7,8 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 2,1 раза больше, чем в январе 2024 года. Оборот сжиженного газа увеличился на 7,6%.

    Наиболее значительно, на 48,8% снизился грузопоток черных металлов. Угля и кокса перевалили на 38,9% меньше, чем годом ранее, нефтепродуктов – на 33,2% меньше.

    В январе 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 58,7%, Сабетта обработала 32,4%, на Варандей приходилось 4,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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