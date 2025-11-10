Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
10.11.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка зерна

    • В сентябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 29,9% относительно показателя сентября 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 2,9%. Импорт вырос на 40,3%, транзит – на 24,3%. В каботаже было перевалено в 3,8 раза больше, чем годом ранее.

    В сентябре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,1%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 48,1% приходилось на зерно. Доля нефти в сентябре 2025 года соответствовала 19,2%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 19,1%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 6,5 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2024 года. Оборот зерна вырос на 44,1%.

    Наиболее значительно, на 70,3% сократилась перевалка пищевого налива. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 48,3%, прочих навалочных грузов – на 42,6%.

    В сентябре 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 58,4%, Махачкала обработала 37,3%, на Оля приходилось 4,4%.

