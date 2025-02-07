Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2024: выросла перевалка руды

В декабре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,2% относительно показателя декабря 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 3,5%, каботаж – на 11%. В импорте было перевалено на 27,4% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 47%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (27,3%). Доля угля и кокса в декабре 2024 года составила 8,5%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 3,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 2,8 раза больше, чем в декабре 2023 года. Оборот грузов в контейнерах увеличился на 12,3%.

Наиболее значительно, на 65,1%% снизился грузопоток черных металлов. Угля и кокса перевалили на 51,6% меньше, чем годом ранее, рефгрузов – на 39,5% меньше.

В декабре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,3%, Сабетта обработала 33,3%, на Архангельск приходилось 6,1%.

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