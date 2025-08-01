Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%

В июне 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 20,5% относительно показателя июня прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 30,2%, каботаж – на 14,1%. В экспорте было перевалено на 9,7% меньше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 10,2%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 46,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 21,2% меньше, чем в июне 2024 года. Из общего объема груженых 6,1% приходилось на рефконтейнеры, 93,9% – на сухие.

55,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,5% – в каботаже, 20,3% – в экспорте и 2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 18,5%.

В июне 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,4%, Восточный обработал 16,1%, на Корсаков приходилось 6,2%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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