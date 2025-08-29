Информационно-аналитическое агентство
Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2025
29.08.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 августа 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025

    На 34 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах снизились.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 35 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 6%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2025: выросла перевалка нефти

    В июле 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 8,4% относительно показателя июля прошлого года.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 49%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 28,4%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях

    В июле 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 11,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    Cамая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 3 раза. 

    Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 4,8%.

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2025

    В январе-июле 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 23,8 млн тонн грузов.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%

    Груженых контейнеров было обработано на 4,7% меньше, чем в июле 2024 года. 

    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях

    В июле 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 13,4% относительно показателя июля 2024 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2025: снизилась перевалка руды

    Черных металлов перевалили на 40,6% меньше, чем годом ранее.

     

    Товарооборот

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 6 месяцев 2025

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в первые 6 месяцев 2025 года сократился на 2,3%.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2025

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2025 года составил 1,67 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Индия в первом полугодии 2025 года

    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии 2025 года снизился на 10,2%.

    Экспорт зерна и продуктов его переработки из Сибири

    На 7 августа 2025 года объем вывезенной из Сибирского региона зерновой продукции достиг 1,7 млн тонн.

     

    Порты

    Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует

    Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2025 года 470 тыс. TEU.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 35 неделя, 2025

    На 35 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили рост. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 35 неделя, 2025

    На 35 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax и партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2025

    На 35 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов продолжают увеличиваться почти на все направления.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 35, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются девятую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 34 неделя 2025

    На 34 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

     

    Фото: Росморпорт


