Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в ноябре 2025: снизилась перевалка нефтепродуктов

В ноябре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 10,2% относительно показателя ноября прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 71,9% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 14,5%. В каботаже было перевалено на 6,2% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 0,7%, импорт – на 3%.

В ноябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 40% приходилось на нефтеналивные грузы. В ноябре 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 32,3% и 9,6% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 26,3%, на уголь и кокс – 10,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 15,2 раза. Руды было обработано в 2,4 раза больше, чем в ноябре 2024 года, оборот сжиженного газа увеличился на 68,2%.

Наиболее значительно, на 81% снизилась перевалка прочих навалочных грузов. Химического налива перевалили на 78,4% меньше, чем в ноябре 2024 года, нефтепродуктов обработали на 37,8% меньше.

В ноябре 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58,3%, доля порта Тамань была 14,9%, порта Кавказ – 7,3%.

