Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%

В июне 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 23,4% относительно показателя июня 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 22,3%, импорт – на 25,3%. Каботаж снизился на 95,5%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 24,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 16,7% больше, чем в июне 2024 года. Из общего объема груженых 18,4% приходилось на рефконтейнеры, 81,6% – на сухие.

60,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 39,5% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 42,7%.

В июне 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,4%, Порт Кавказ обработал 0,004%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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