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Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 в деталях
11.02.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024: снизилась перевалка зерна

    • В декабре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 0,7% относительно показателя декабря 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024: снизилась перевалка зерна

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 0,1%, транзит – на 2,4%. В каботаже было перевалено на 85,4% меньше, чем годом ранее. Импорт вырос на 34,7%.

    В декабре 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,9%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 36% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 27,9%. Доля прочих генеральных грузов в декабре 2024 года соответствовала 10%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 4,6 раза. Пищевого налива было обработано в 4,6 раза больше, чем в декабре 2023 года. Оборот грузов в контейнерах вырос в 3,6 раза.

    Наиболее значительно, на 30,7% сократилась перевалка зерна. Грузооборот черных металлов уменьшился на 16%, рефгрузов – на 10,7%.

    В декабре 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 46,2%, Махачкала обработала 43,6%, на Оля приходилось 10,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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