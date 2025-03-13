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Каждая пятая судоходная компания подверглась кибератаке
13.03.2025

Каждая пятая судоходная компания подверглась кибератаке

    • В 2024 году каждая пятая судоходная компания подверглась кибератаке, сообщает Splash со ссылкой на свежий отчет Thetius, CyberOwl и HFW.

    Согласно результатам опроса, проведенного среди судовладельцев, в прошлом году 7% участников исследования признались в уплате выкупа после кибератаки, тогда как в 2023 году этот показатель составил 14%. Средняя сумма выкупа составила 100 тыс. долларов, а в 2023 году – 3,2 млн долларов.

    При этом 93% опрошенных членов экипажа заявили, что чувствуют себя недостаточно подготовленными к решению задач в области кибербезопасности, а 70% выразили мнение, что уровень их подготовки можно улучшить с помощью учений и тренировок.

    Согласно исследованию CyberOwl, из более чем 12 тыс. случаев кибератак на суда, зафиксированных в 2024 году, 60% инцидентов были вызваны внедрением вредоносного программного обеспечения в судовые системы. 77% этих случаев распространения вредоносного ПО были совершены через USB-накопители и съемные носители, в частности, через ноутбуки персонала.

    «Отсутствие в настоящее время гармонизированных правил, руководств и стандартов морской кибербезопасности создает проблемы. Каждый год мы добавляем больше требований, но они не согласованы в деталях, и это становится кошмаром для отрасли и создает неустойчивую модель для будущего», — прокомментировали в Глобальном консорциуме морской кибербезопасности.

    Фото: DNV

     

     


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