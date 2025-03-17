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Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, итоги 2024
17.03.2025

Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС в деталях

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