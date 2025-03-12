Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн

За последние четыре года на внутренних водных путях России устранили более 9 тыс. км лимитирующих для судоходства участков. Это позволило увеличить пропускную способность водных путей на 12,6 млн тонн. Об этом заявил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко в ходе заседания Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ под председательством помощника президента страны Николая Патрушева, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Особое внимание на заседании уделили вопросу финансирования работ по содержанию внутренних водных путей и поддержанию гидротехнических сооружений в нормативном состоянии.

Также в ходе заседания обсудили вопросы разработки программы по развитию речных портов, формирования грузовой базы и обновления флота.

В 2024 году Росморречфлот совместно с регионами организовал работу по созданию перегрузочных комплексов на базе речных портов для интеграции водного и наземного видов транспорта. Всего подписано 6 соглашений с Московской, Иркутской, Омской и Саратовской областями, Пермским и Хабаровским краями).

За счет создания таких комплексов объем перевалки в речных портах может вырасти на 20% в 2027 году до 151,1 млн тонн.

Н.Патрушев отметил важность эффективного использования внутренних водных путей с точки зрения обеспечения обороноспособности страны и связанности территорий, реализации транспортного и транзитного потенциала России.

Председатель Морской коллегии также подчеркнул необходимость принять меры по обеспечению гарантированных глубин, в том числе за счет расчистки судоходных маршрутов от затонувших объектов, приведению в нормативное состояние судоходных гидротехнических сооружений, провести комплексную модернизацию портовой инфраструктуры и подъездных путей.

Фото: Росморречфлот