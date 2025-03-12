Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн
12.03.2025

Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн

    • За последние четыре года на внутренних водных путях России устранили более 9 тыс. км лимитирующих для судоходства участков. Это позволило увеличить пропускную способность водных путей на 12,6 млн тонн. Об этом заявил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко в ходе заседания Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ под председательством помощника президента страны Николая Патрушева, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Особое внимание на заседании уделили вопросу финансирования работ по содержанию внутренних водных путей и поддержанию гидротехнических сооружений в нормативном состоянии.

    Также в ходе заседания обсудили вопросы разработки программы по развитию речных портов, формирования грузовой базы и обновления флота.

    В 2024 году Росморречфлот совместно с регионами организовал работу по созданию перегрузочных комплексов на базе речных портов для интеграции водного и наземного видов транспорта. Всего подписано 6 соглашений с Московской, Иркутской, Омской и Саратовской областями, Пермским и Хабаровским краями).

    За счет создания таких комплексов объем перевалки в речных портах может вырасти на 20% в 2027 году до 151,1 млн тонн.

    Н.Патрушев отметил важность эффективного использования внутренних водных путей с точки зрения обеспечения обороноспособности страны и связанности территорий, реализации транспортного и транзитного потенциала России.

    Председатель Морской коллегии также подчеркнул необходимость принять меры по обеспечению гарантированных глубин, в том числе за счет расчистки судоходных маршрутов от затонувших объектов, приведению в нормативное состояние судоходных гидротехнических сооружений, провести комплексную модернизацию портовой инфраструктуры и подъездных путей.

    Фото: Росморречфлот

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2025
    Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году
    Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов.
    грузопассажирский паромДальний ВостокРосморречфлотСудостроение
    0
    07.02.2025
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2024
    Поставки морем выросли почти в 4 раза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    28.02.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, итоги 2024 года
    Поставки в денежном выражении сократились вдвое
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    05.03.2025
    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, итоги 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза по итогам 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    31.01.2025
    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024
    В стоимостном значении на Францию пришлось 70% российского экспорта СПГ
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    27.02.2025
    Россия и Ирак подписали соглашение в области морского транспорта
    В Багдаде
    ИракМорской транспортРоссияСоглашение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.03.2025 CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    11.03.2025 Контейнерные порты Турции, январь 2025
    11.03.2025 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2025: снижение грузопотока в феврале
    10.03.2025 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    10.03.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2025
    07.03.2025 Новый лидер среди глобальных терминальных операторов и перетасовка сервисов
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •