Росморречфлот об итогах приемной кампании
02.09.2025

Самая востребованная среди абитуриентов специальность в морских вузах

    • В Федеральном агентстве морского и речного транспорта подвели итоги приёмной кампании подведомственных вузов.

    По программам высшего образования на бюджетные места зачислено 4 201 человек, на внебюджетные – 2 257 человек.

    Всего было подано 63,8 тыс. заявлений (+ 48% по сравнению с показателем 2024 года).

    Наиболее популярными специальностями по высшему образованию среди абитуриентов в ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова в этом году были «Строительство» – 58 человек на место, и «Электроэнергетика и электротехника» – 50,8 человека на место.

    По плавательным специальностям в Макаровке на обучение по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» конкурс был 33,8 человека на место, «Эксплуатация судовых энергетических установок» – 35 человека на место.

    По специальности «Судовождение» самый высокий конкурс был в ФГБОУ ВО «СГУВТ» – 34 человека на место.

    По программам среднего профессионального образования было подано 29,1 тыс. заявлений, почти в 4 раза больше, чем в прошлом году (тогда было 7 486).

    На бюджетные места зачислено 4 293 человека, на платной основе будут учиться 2 348 человек.

    Самая востребованная специальность по среднему профессиональному образованию – «Сварочное производство» в Херсонской государственной морской академии, конкурс был 68 человек на место.

    Фото: Росморречфлот


