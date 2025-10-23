Мультимодальные логистические центры на базе речных портов в Красноярском крае

В Красноярском крае перегрузочные комплексы (мультимодальные логистические центры) могут создать на базе речных портов в Красноярске и Лесосибирске. Как сообщается на сайте Росморречфлоа, вопросы развития таких комплексов стали предметом обсуждения на совещании под председательством заместителя руководителя Агентства Фёдора Шишлакова с участием представителей Минтранса Красноярского края и профильных предприятий.

На территории региона работают два речных порта: Красноярский речной порт и Лесосибирский порт. В границах портов имеется сеть железнодорожных и автомобильных дорог.

Основной грузопоток на реке Енисей из Красноярска и Лесосибирска идет в районы Крайнего Севера. Создание перегрузочного комплекса рассматривается в связке с проектами развития Северного морского пути, в частности, морского порта Дудинка.

Участники совещания обсудили потенциальные объёмы и номенклатуру грузов, состояние портовой инфраструктуры, пропускную способность. Для анализа данных и разработки транспортных схем создана рабочая группа, куда входят представители Росморречфлота, регионального правительства, судоходных и промышленных компаний Красноярского края. Научным сопровождением проекта займётся отраслевой вуз Росморречфлота – СГУВТ.

Красноярский порт – один из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Он расположен на пересечении Енисейского водного пути с Транссибом, воздушными трассами, федеральной трассой Р-255 «Сибирь».

Лесосибирский порт является одним из составляющих элементов Лесосибирского транспортного узла. Подъездные автомобильные и железнодорожные пути, непосредственно примыкающие к порту, дают возможность производить перевалку грузов на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Работу по созданию перегрузочных комплексов на базе речных портов Росморречфлот начал в 2024 году, напомнили в ведомстве. Ожидается, что создание таких комплексов позволит более активно использовать транзитный потенциал речных артерий, объединив их с автомобильным и железнодорожным транспортом.

На сегодня соглашения о создании перегрузочных комплексов подписаны с 11 регионами России: Амурской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Омской, Ростовской и Саратовской областями, Пермским и Хабаровским краем, Татарстаном и Якутией.

