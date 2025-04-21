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Трансарктический транспортный коридор укрепит транспортный каркас страны
21.04.2025

Трансарктический транспортный коридор укрепит транспортный каркас страны

    • В Архангельске в ходе совещания под руководством помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева обсудили проекты развития портовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко представил проекты развития портовой инфраструктуры в рамках развития Трансарктического транспортного коридора. Перспективы связаны с интеграцией морских портов с автомобильным и железнодорожным видами транспорта, а также с внутренними водными путями страны.

    «Речь идет не просто об использования водных артерий и наращивании мощности портов, но и системном выстраивании логистики, увеличении провозных способностей и связности морской портовой инфраструктуры и инфраструктуры внутренних водных путей», – отметил А.Тарасенко.

    Росморречфлот создал межведомственные рабочие группы по развитию транспортно-перегрузочных комплексов («мультимодальных логистических центров») в речных портах в Якутии и Иркутской области. Развитие причальной инфраструктуры позволит увеличить объем грузоперевозок в направлении Северного морского пути.

    Мультимодальный логистический центр в п. Нижний Бестях в Республике Саха (Якутия) мощностью 1,7 млн тонн обеспечит интеграцию железнодорожного и речного транспорта с выходом логистических маршрутов в морской порт Тикси.

    Развитие транспортно-перегрузочного комплекса на базе действующего Осетровского речного порта г. Усть-Кут позволит обеспечить растущий спрос на грузовые и пассажирские перевозки Иркутской области и соседних регионов.

    Говоря о функциях Росморречфлота на Северном морском пути, А. Тарасенко акцентировал внимание на обеспечении транспортной безопасности, а также безопасности судоходства в акваториях морских портов и на подходах к ним.

    В настоящее время в Арктическом регионе, в том числе в акватории СМП аварийно-спасательная готовность обеспечивается судовым составом ФГБУ «Морспасслужба» в количестве 8 единиц. Пополнение флота продолжается.

    На двух новых буксирах-спасателях «Тиман» и «Тепсей» в Мурманске 23 апреля будут подняты государственные флаги. Суда приступят к выполнению задач по обеспечению безопасности мореплавания, охране окружающей среды, аварийно-спасательной защите жизненно важных объектов в северных широтах.

    В этом году планируется передать Морспасслужбе еще 10 новых аварийно-спасательных судов, а также два судна в 2026 году.

    Обновление флота ведется в рамках Федерального проекта «Большой Северный морской путь» Национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Кроме того, проектом предусмотрено строительство баз размещения аварийно-спасательного флота, включая гидросооружения и объекты береговой инфраструктуры.

    Участники совещания отметили, что Трансарктический транспортный коридор для нашей страны обеспечит связанность приморских регионов и страны в целом, придаст импульс социально-экономическому развитию и решению задач, поставленных президентом Российской Федерации.

    Фото: Росморречфлот

     


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